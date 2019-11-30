Эрдоган анонсировал старт проекта «Турецкий поток» в Стамбуле 8 января

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал запуск проекта «Турецкий поток». Он объявил об этом на церемонии, посвященной открытию другого газопровода — TANAP. Она прошла в провинции Эдирне.

«Мы дадим старт еще одному газопроводу "Турецкий поток" 8 января в Стамбуле»,— заявил господин Эрдоган. Церемония транслировалась в эфире телекомпании NTV.

TANAP является составной частью Южного газового коридора, который идет от Баку до Италии через территории Грузии, Турции, Греции, Албании. Проект Южного газового коридора предусматривает транспортировку 10 млрд куб. м азербайджанского газа в Европу.

«Турецкий поток» представляет собой морской двухниточный газопровод из России в Турцию по дну Черного моря. Одна нитка мощностью 15,75 млрд куб. предназначена для потребностей Турции, а вторая — Балкан и Венгрии. Строительство в Болгарии и Сербии должно стартовать в 2020 году.

О завершении одного из этапов строительства — в материале “Ъ” «"Турецкий поток" вышел на берег».