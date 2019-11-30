Вслед за судами и органами власти в Петербурге эвакуируют школы

В Петербурге уже третий день продолжается волна массовых эвакуаций. Вслед за городскими судами и органами государственной власти в субботу, 30 ноября, сообщения о якобы заложенных в зданиях взрывных устройствах начали получать школы. В настоящий момент известно, что занятия раньше времени были прекращены в трех учебных заведениях Красносельского района: лицее №369 на улице Маршала Захарова, школе №217 на проспекте Ветеранов и школе №252 на улице Тамбасова. Об этом в соцсетях пишут очевидцы.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что очередная волна ложных минирований в Петербурге началась в четверг, 28 ноября, когда практически одновременно эвакуировали Городской суд и несколько районных судов. На следующий день в числе «заминированных» оказались Смольный, Мариинский дворец, где заседает Заксобрание Петербурга, а также городская прокуратура и здание Следственного комитета. Ни в одном случае информация о наличии в здании опасных предметов или взрывчатых веществ не подтвердилась.