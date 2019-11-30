Главные новости к утру 30 ноября

Киев готов рассмотреть погашение «Газпромом» $3 млрд, начисленных по решению международного арбитража, с помощью поставок газом. Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко также поинтересовался, какую компенсацию может получить компания в случае отказа от иска к «Газпрому» на $12,2 млрд.

Тренер Леонид Слуцкий принял решение уйти с поста главного тренера футбольного клуба «Витесс». После пятого подряд поражения команды тренер перестал надеяться, что сможет изменить ситуацию.

Бывший полковник ГУЭБиПК МВД Дмитрий Захарченко подал жалобу на действия властей России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), суд жалобу принял. Он рассчитывает, что ЕСПЧ признает нарушения и присудит ему компенсацию.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро приказал армии страны принять боевую готовность. Причиной этому стали готовящиеся, по его словам, провокации США и Колумбии.

После обозначения Крыма и Севастополя как части России в приложении «Погода» Apple может пересмотреть политику обозначения спорных территорий. Сейчас корпорация детально изучает вопрос и может внести изменения в дальнейшем.