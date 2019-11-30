Apple «внимательнее изучает» политику карт после обозначения Крыма российским

Американская корпорация Apple «внимательнее изучает» политику определения спорных территорий на картах после обозначения Крыма и Севастополя как части России в приложении «Погода», сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря компании Труди Мюллер. Это было сделано в связи с требованиями российского законодательства, и Apple не вносила никаких изменений в свои карты для пользователей за пределами России, добавила она.

«Мы рассматриваем как международное законодательство, так и законы США и другие внутренние законы, прежде чем принять решение о маркировке на наших картах и внести изменения, если этого требует закон. Мы внимательнее изучаем, как мы отмечаем спорные границы, и можем внести изменения в будущем»,— сказала госпожа Мюллер.

Напомним, 27 ноября председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил, что Apple устранила ошибку в своем приложении «Погода», и теперь Крым и Севастополь отображаются как российская территория. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко раскритиковал Apple за это решение.

Республика Крым и город Севастополь вошли в состав России 18 марта 2014 года. После присоединения полуострова на Россию были наложены экономические санкции, которые продлеваются каждый год.

О том, как изменился Крым в составе России,— в графиках “Ъ”.