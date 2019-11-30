«Нафтогаз» может отказаться от взыскания с «Газпрома» $12,2 млрд при получении компенсации

Украина готова отказаться от иска к «Газпрому» на $12,2 млрд при условии получения компенсации, сообщает ТАСС со ссылкой на исполнительного директора «Нафтогаза Украины» Юрия Витренко.

«Мы напомнили, что мы сделали встречные иски на сумму $12,2 млрд. Мы сказали, что об этих $12,2 млрд мы не можем забыть. Давайте рассматривать возможность того, как мы получим $3 млрд и компенсацию»,— заявил господин Витренко.

29 ноября глава Минэнерго Александр Новак прокомментировал заявление исполнительного директора «Нафтогаза» Юрия Витренко о том, что Киев готов рассмотреть погашение $3 млрд, начисленных по решению международного арбитража, с помощью поставок газом. Александр Новак подчеркнул, что «это предмет обсуждения в целом пакета соглашений», при этом урегулирование задолженности — «одна из важнейших составляющих», цитируют его слова «РИА Новости».

«Механизм я не готов сейчас комментировать, об этом рано говорить. Это договорятся между собой компании в первую очередь. Должны договориться», — сказал господин Новак в кулуарах Форума стран — экспортеров газа в Экваториальной Гвинее.

В 2017–2018 годах Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» выплатить Украине $2,56 млрд. В дополнение к этой сумме «Нафтогаз» подал новый иск к «Газпрому» на $12 млрд. Россия неоднократно заявляла, что продлит истекающий в конце 2019 года контракт с Украиной на транзит газа только при условии обнуления всех судебных требований.

27 ноября Апелляционный суд Швеции отказал «Газпрому» в попытке оспорить решение Стокгольмского арбитража по контракту по поставке газа от 2009 года. Это первая апелляционная жалоба «Газпрома» на вердикт арбитража — решение по наиболее важной второй жалобе, связанной с контрактом на транзит, ожидается в следующем году.

О том, как Москва и Киев провели двухсторонние переговоры по газу без участия Брюсселя — в материале “Ъ”.