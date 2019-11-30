Медведев поручил создать в России энциклопедический портал

Председатель правительства Дмитрий Медведев распорядился создать общенациональный интерактивный энциклопедический портал и учредить автономную некоммерческую организацию «Национальный научно-образовательный центр "Большая российская энциклопедия"».

Как отмечается в распоряжении, это поможет обеспечить доступ россиянам к «постоянно актуализируемой на базе научно-верифицированных источников знания достоверной информации о развитии и состоянии окружающего мира и социума».

В начале ноября президент России Владимир Путин предложил заменить «Википедию» новой Большой российской энциклопедией (БРЭ). В самой «Википедии» заявление президента восприняли с тревогой. Российская версия «Википедии» не опасается конкуренции со стороны онлайн-проекта.

Напомним, национальный аналог «Википедии», предложенный Дмитрием Медведевым еще в 2016 году, планируется создать в 2020–2023 годах. На его разработку выделят 1,7 млрд руб. Портал будет создан на основе 35-томной БРЭ и рассчитан на 15 млн пользователей в сутки.

О том, зачем понадобилось создание русской «Википедии» и что из этого может получиться,— в материале “Ъ FM” «Освоят и забудут».