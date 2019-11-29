Суд в Лондоне разрешил «Восточному» судиться с Калви в России

Высокий суд Англии и Уэльса в Лондоне признал право банка «Восточный» вести в России разбирательства против основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви и кипрской структуры Evison Holdings, сообщил РБК со ссылкой на решение суда от 31 октября. При этом методы, благодаря которым «Финвижн Холдингс» Артема Аветисяна получил контроль над «Восточным», суд назвал недобросовестными. В России «Восточный» подал два иска к инвестору и его структурам на общую сумму 18,8 млрд руб.

В пресс-службе банка подтвердили решение суда и добавили, что продолжат судебные разбирательства в России и надеются на полное возмещение судебных издержек. По информации источника РБК, Evison Holdings возместила судебные издержки на £130 тыс.

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В Baring Vostok также удовлетворены решением суда, который «в очередной раз подтвердил, что все иски "Финвижн" против Evison в России незаконны и соответствующие решения российских судов могут быть оспорены».

«Я не сомневаюсь, что процессы "Восточного" не что иное, как еще один фронт продолжающейся корпоративной битвы между Evison и Finvision и связанными с ними компаниями. Существует предположение, что разбирательства, затеянные «Восточным», координировались контролирующим акционером, это предположение не опровергается перепиской, с которой я ознакомился»,— говорится в тексте решения британского судьи.

Напомним, в июне 2019 года Арбитражный суд Амурской области обязал Baring Vostok незамедлительно исполнить колл-опцион и после получения оплаты передать 9,99% акций банка компании «Финвижн Холдингс» Артема Аветисяна. Таким образом, господин Аветисян автоматически получал контроль над банком. Позднее «Восточный» подал два иска (на 9,8 млрд и 8,8 мрлд руб.) к Майклу Калви и Baring Vostok.

О последнем иске — в материале “Ъ” «Baring Vostok обвинили в искажении отчетности».

О повороте в уголовном преследовании инвестора — в материале “Ъ” «Невиновность Майкла Калви досчитана».