Будущий глава WADA: Россия, скорее всего, сможет провести матчи Евро-2020

Россия сможет провести матчи чемпионата Европы по футболу в 2020 году, полагает избранный президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька. Ранее Комитет по соответствию (CRS) рекомендовал отстранить страну от всех международных соревнований на четыре года. В рамках Евро-2020 в Санкт-Петербурге должны пройти четыре матча.

«Вероятнее всего, Россия сможет провести матчи европейского первенства»,— сказал в эфире радиостанции RMF FM господин Банька, вступающий в должность президента WADA 1 января 2020 года. При этом он отметил, что санкции, предлагаемые в рекомендациях CRS, «очень жесткие». «Рекомендации независимого органа очень жесткие и острые в отношении России… Спортсмены, которые докажут, что не связаны с этой допинговой историей, смогут участвовать в соревнованиях»,— сказал он.

Напомним, CRS рекомендовал исполкому WADA лишить Российское антидопинговое агентство статуса и ограничить участие российских спортсменов во всех крупных международных соревнованиях на четыре года. Решение было принято после изучения базы данных Московской антидопинговой лаборатории, в которой были обнаружены «несоответствия». Президент WADA Крейг Риди уже назвал допинговый скандал в России самым масштабным в истории.

В случае если исполком WADA примет рекомендацию CRS, на ближайших Олимпийских играх в Токио в 2020 году российские спортсмены будут вновь, как и на зимних Играх-2018 в Пхёнчхане, выступать в нейтральном статусе, то есть без своего флага и гимна. Заседание исполкома состоится 9 декабря в Париже.

Как ответственность за допинговый кризис возложили на российские власти — в материале “Ъ” «МОК нашел виновных».

О вероятности самых жестких санкций в истории российского спорта — в материале “Ъ” «WADA, братцы, WADA».