Шведский суд отклонил апелляцию «Газпрома» в споре с «Нафтогазом»

Суд шведского округа Свеа не удовлетворил первую апелляцию «Газпрома» на решение Стокгольмского арбитража в споре с «Нафтогазом». Речь идет о взыскании с «Газпрома» $2,56 млрд по спору о контрактах на поставку и транзит газа.

«Решение означает, что суд отказал в требовании "Газпрома" и решение арбитражного суда не может быть отменено. Суд не выявил процедурных нарушений»,— говорится в сообщении суда. Решение нельзя обжаловать. Остальные жалобы «Газпрома» будут рассмотрены в 2020 году.

В «Нафтогазе» считают это решение «полной победой». «Украина снова побеждает! Мы выиграли апелляцию по первой жалобе "Газпрома" на решение Стокгольмского арбитража!» — написал у себя в Facebook исполнительный директор фирмы Юрий Витренко.

Стокгольмский арбитраж в 2017–2018 годах обязал «Газпром» выплатить украинской стороне $2,56 млрд. Вместе с этим «Нафтогаз» подал новый иск к «Газпрому» на $12 млрд. Россия ранее заявляла, что готова продлить действующий контракт на транзит газа только при условии обнуления всех судебных требований.

Подробнее — в материале “Ъ” «"Газпром" проиграл Украине в апелляции в Швеции».