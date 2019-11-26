Краболов лег на стапель

Во Владивостоке состоялась торжественная церемония закладки первого краболова, заказанного в рамках инвестиционных квот, полученных на прошедших осенью аукционах. Рыбопромысловая компания «Дальневосточное побережье» построит на «Восточной верфи» четыре краболова. Стоимость строительства головного судна, по данным “Ъ”,— 1,2–1,5 млрд руб. Заказ должен быть сдан до 2023 года. Правительство собирается субсидировать 20% стоимости постройки краболовов на Дальнем Востоке. Как уточнил вице-премьер Юрий Трутнев, эта мера в первую очередь коснется головных судов. Однако пока эти субсидии никак не закреплены, и в отрасли опасаются, что выход нормативных актов может затянуться.

Первый краболов по инвестиционным квотам заложен на Дальнем Востоке. Судно будет строиться на «Восточной верфи». Заказчиком выступило хабаровское ООО «Дальневосточное побережье» (входит в группу компаний «Сигма Марин Технолоджи»). Всего холдинг заказал четыре краболова, суда будут построены до 2023 года.

Сдача головного судна намечена на 2021 год, гендиректор компании Андрей Басаргин не исключил, что верфь закончит строительство раньше срока. По данным “Ъ”, стоимость головного судна составляет 1,2–1,5 млрд руб.

До сих пор «Восточная верфь» занималась строительством в основном военных кораблей, рассказал президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев. При этом завод имеет опыт строительства малотоннажного рыбацкого флота, в 1970–1980 годах построив около 120 таких судов, уточнил он. «Сейчас этот гражданский заказ первый за очень много лет. Почти 10% персонала завода занято на строительстве краболовов. Скорее всего, здесь же будет вестись строительство краболовов для одной из магаданских компаний»,— уточнил господин Зверев.

Входящие в группу компаний «Сигма Марин Технолоджи» ООО «Север» и ООО «Дальневосточное побережье» по итогам крабовых аукционов выиграли четыре лота, заплатив 17,9 млрд руб. Всего на «Восточной верфи» для группы будет построено семь рыбопромысловых судов: два судна для добычи и транспортировки краба в живом виде, два судна-процессора для добычи и переработки краба, и три ярусолова для промысла трески.

Всего по итогам прошедших в октябре крабовых аукционов на российских верфях должен быть построен 41 краболов, из них 31 судно — для работы на Дальнем Востоке ( см. “Ъ” от 17 октября ).

Изначально планировалось обязать компании, которые выиграют квоты для работы на Дальнем Востоке, строить суда в этом же регионе. Но против данной идеи выступили ФАС и Росрыболовство. Также в ВАРПЭ высказывали опасения, что без дополнительной господдержки верфи не смогут выполнить столь большой объем заказов (см. “Ъ” от 6 августа).

В итоге принцип «где ловим, там и строим» так и не был закреплен в документах, но вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном округе Юрий Трутнев в начале октября сообщил, что заказчики краболовов на Дальнем Востоке получат дополнительную господдержку — им будут субсидировать до 20% стоимости строительства судна (см. “Ъ” от 2 октября). Таким образом планируется нивелировать существующую разницу в стоимости строительства судов по сравнению с верфями Северо-Запада России. Общий размер господдержки может достичь 10 млрд руб., которые планируется направить из доходов государства от проведения аукционов. С данным механизмом согласился президент Владимир Путин (см. “Ъ” от 16 октября).

Торжественная церемония закладки первого краболова на судостроительном предприятии «Восточная верфь» Фото: Официальный сайт полпреда президента в ДФО

26 ноября Юрий Трутнев уточнил, что субсидия в первую очередь будет касаться именно строительства головного судна. «Мы говорили с руководством верфи, расходы на первое судно могут быть больше. Мы постараемся в рамках разработки механизма сделать так, чтобы эту особенность учесть, чтобы головное судно было субсидировано в большем объеме. Поддержку мы будем осуществлять»,— уточнил вице-премьер. Как сообщал “Ъ”, новая мера господдержки уже стала одной из причин, по которой компании предпочли строить на Дальнем Востоке даже суда, предназначенные для работы в Северном бассейне. Так, дальневосточная рыбопромысловая компания «Антей» планирует построить на Находкинском судоремонтном заводе 6–8 краболовов (см. “Ъ” от 19 ноября).

Однако, как отметил президент ВАРПЭ Герман Зверев, несмотря на поручение президента, «мы пока не видим даже на этапе публичных обсуждений проекта постановления Минпромторга, которое устанавливает порядок, виды работ, процедуру перечисления субсидий. Пока нам не очень понятно, каков будет механизм расчета субсидии. Учитывая то, насколько сложно идет согласование таких документов в Минпромторге, не хотелось бы, чтобы задержка была в течение всего следующего года». В Минпромторге 18 ноября “Ъ” сообщали, что разработкой механизма субсидирования строительства краболовов на Дальнем Востоке занимается Минсельхоз.

Анастасия Веденеева