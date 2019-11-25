Совфед одобрил закон о предустановке российского ПО

Совет федерации одобрил закон об обязательной предустановке отечественных программ на смартфоны, компьютеры и смарт-телевизоры. Он должен вступить в силу 1 июля 2020 года. За несоблюдение этого требования будут налагаться штрафы: для должностных лиц 30–50 тыс. руб., для юридических — 50–200 тыс. руб.

Во время заседания комитета по экономической политике сенатор Алексей Синицын заявил, что принятие этого законопроекта поможет «обеспечить российским ИТ-компаниям возможность для продвижения их продукции и технологий» (цитата по ТАСС). Он также напомнил о ситуации с китайской компанией Huawei, против которой ввели санкции США, и доступ к ее программному обеспечению был ограничен.

Перечень устройств, на которые должен быть установлен российский софт, а также список конкретных программ будет устанавливать правительство, оно уже поддержало законопроект. Напомним, что документ разработала группа депутатов во главе с председателем комитета по экономической политике Сергеем Жигаревым (ЛДПР), Госдума его приняла 21 ноября.

Представители бизнеса направляли письмо в Госдуму и просили обсудить с ними законопроект. Они посчитали, что запрет на продажу устройств без отечественного софта ударит по рынку. Инициатива также получила негласное название «закон против Apple», поскольку она вряд ли пойдет на предустановку софта.

Подробнее о законопроекте — в публикации “Ъ” «Отечественные приложения готовят к предустановке».

Почему бизнес выступил против обязательной предустановки российского ПО — в материале “Ъ FM” «Закон о российском софте хотят отправить на переустановку».