Суд отказался закрыть «Алексинский карьер»

Клинский городской суд отказал в иске 153 местным жителям, которые требовали закрыть мусорный полигон «Алексинский карьер» в Подмосковье. Они жаловались на невыносимую вонь, превышение нормативов по ряду загрязнителей и нарушения эксплуатирующим свалку ООО «Комбинат» природоохранного законодательства. В свою очередь, в компании заявляли о наличии всех необходимых документов и устранении найденных ранее нарушений. В подмосковном правительстве уверены, что «закрытие или временное приостановление деятельности полигона противоречит общественным интересам нескольких городских округов Московской области».

Иск жителей Подмосковья к ООО «Комбинат», которому принадлежит мусорный полигон «Алексинский карьер» вблизи города Клин, был зарегистрирован в марте. Главное требование — запретить компании эксплуатировать свалку.

Как ранее сообщал “Ъ”, полигон «Алексинский карьер» был открыт в 1993 году, изначально он принимал мусор Клинского района, но с 2013 года на свалку стали свозить отходы из Москвы (см. “Ъ” от 7 апреля 2018 года). Летом 2016 года жители Клина и близлежащих деревень стали ощущать неприятный запах — с тех пор они выходят на митинги с требованием закрыть свалку. В 2017 году Роспотребнадзор нашел у эксплуатирующей компании ООО «Комбинат» многочисленные нарушения СанПиНов. Надзорное ведомство указало на «захламление откосов полигона летящими полиэтиленовыми пакетами», «складирование мусора за пределами рабочей карты полигона», невозможность создания санитарно-защитной зоны, отсутствие системы сбора фильтрата, недостаточную изоляцию грунтом, а также отсутствие регулярного контроля. Тогда Клинский городской суд приостановил работу полигона до устранения нарушений, однако в тот же день эксплуатирующая компания ходатайствовала о приостановлении исполнения административного взыскания, судьи удовлетворили это ходатайство.

В суде жители также жаловались на неоднократные превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) по ряду загрязнителей. В частности, они представили результаты измерений специализированной лабораторией МЧС: специалисты зафиксировали превышения ПДК по хлору, сероводороду, формальдегиду и аммиаку. В ходе судебного заседания выступила местная жительница, рассказавшая, что в марте 2018 года после «невыносимой вони» вблизи свалки ее ребенку стало плохо. «Она вызвала скорую помощь, и ему поставили диагноз "ОРВИ", хотя признаки походили больше на отравление свалочным газом, сотрудник скорой помощи также диагностировала воспаление катаракты, которое может возникнуть из-за отравления сероводородом»,— говорится в мотивировочном решении суда. По мнению местной жительницы, «педиатр, намеренно замалчивая данный факт, поставил диагноз "ОРВИ"».

Помимо экологических аргументов жители ссылаются на близкое соседство полигона с военным аэродромом Клин-5.

«Согласно проведенному орнитологическому исследованию, вблизи свалки и аэродрома наблюдается большое скопление птиц семейств врановых, воробьиных и чайковых, высота их полета — от 5 до 400 м,— говорится исковом заявлении.— Результаты проверки военной прокуратурой Солнечногорского гарнизона указывают на то, что размещение свалки не обеспечивает безопасность полетов на аэродроме Клин-5, что, в свою очередь, может отразиться на безопасности граждан, проживающих в городе Клин Московской области и других близлежащих населенных пунктах». Так, истцы во время судебных заседаний заявляли, что санитарные правила запрещают размещение подобных объектов на расстоянии ближе 15 км от контрольной точки аэродрома, в то время как «Алексинский карьер» находится в 3 км от Клина-5.

В свою очередь, представитель ООО «Комбинат» заявил, что у компании имеется лицензия на осуществление деятельности по размещению отходов и положительное заключение государственной экологической экспертизы, согласно которой уровень воздействия на окружающую среду является допустимым. Также, по его словам, нарушения, которые выявлялись в процессе деятельности общества, уже устранены.

«Представитель ответчика говорит, что у них есть лицензия, по нам причиняется большой вред, и, если погибнут люди, нам скажут, что у них есть лицензия на это»,— заявляла одна из истцов, Александра Солдатенко.

«Прошу иск удовлетворить — невозможно жить»,— вторила ей другая местная жительница.

Представитель правительства Московской области в суде также настаивал на наличии у компании, эксплуатирующей свалку, всех необходимых документов, а также устранении выявленных ранее нарушений. При этом позиция чиновников сводилась к тому, что закрытие или временное приостановление деятельности полигона противоречит общественным интересам нескольких городских округов Московской области (Клин, Солнечногорск, Химки и т. д.). «Необходимо отметить, что прекращение деятельности ООО "Комбинат" противоречит общественным интересам населения Московской области в целом, а не призвано удовлетворить интересы отдельной группы граждан в силу того, что полигон ТБО "Алексинский карьер" играет важную роль в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами на региональном уровне и является основным в Алексинском кластере, и в случае приостановления деятельности ООО "Комбинат" значительное количество граждан, проживающих в данной местности, будет лишено возможности утилизации твердых бытовых отходов»,— приводится позиция подмосковного правительства в мотивировочном решении. Также в суде были оглашены результаты проверки Роспотребнадзором: из более чем тысячи проб, отобранных специалистами, превышений ПДК по загрязнителям обнаружено не было.

Между тем судебная экологическая экспертиза подтвердила, что источником «устойчивого негативного восприятия тяжелых запахов» может быть только «Алексинский карьер», поскольку другие подобные объекты находятся далеко. Эксперт, проводивший экспертизу, пришел к выводу, что компания нанесла «обществу, природной среде, здоровью граждан неустранимый вред, который будет проявляться длительный период и ожидаемо приведет к тяжким последствиям». «Устранение допущенных ответчиком нарушений, приведших к заражению значительных объемов вод и территорий органическими ядами и токсичными химическими веществами (соли тяжелых металлов), содержащихся в фильтрате со свалки, представляется невозможным,— заявлял он в суде.— Ни отечественная, ни зарубежная наука и практика такими технологиями не владеют».

Впрочем, суд отнесся к заключению критически, поскольку эксперт не изучал проектную документацию, не брал отборы проб для исследования и не проводил анализ. «В то же время ответчик представил в суд протоколы количественного химического анализа атмосферного воздуха, сточных и природных 36 вод, промышленных выбросов в атмосферу по полигону "Алексинский карьер" и за границами полигона, составленные испытательной лабораторией ООО "НПЦ «Промэнерго»", из которых следует, что предельно допустимые концентрации не превышены»,— говорится в решении.

Кроме того, судья решил, что жители не представили «бесспорных и убедительных доказательств, с объективностью и достоверностью свидетельствующих об опасности причинения ООО "Комбинат" вреда в будущем, не доказали реальность наступления такой опасности в результате осуществления ответчиком разрешенной деятельности», оставив иск без удовлетворения.

«Судья проигнорировал прямой законодательный запрет на размещение свалок в подлетной зоне аэродрома, не говоря уже о страданиях истцов от вони и ущемления их права на благополучную окружающую среду,— заявил “Ъ” один из истцов, Алексей Котов.— Будем оспаривать, пока у нас тоже самолет не упадет от попавших в двигатель чаек».

Отметим, жалобы россиян на мусорный полигон «Алексинский карьер» будут рассматриваться в Страсбурге: Европейский суд по правам человека коммуницировал их жалобу осенью текущего года (см. “Ъ” от 29 октября). Это первый случай коммуникации жалоб россиян на свалки и третье дело, принятое к рассмотрению в Страсбурге, касающееся экологических проблем в России. Суд задал правительству РФ ряд вопросов, в том числе относительно дальнейшей судьбы полигона и устранения выявленных Роспотребнадзором нарушений санитарного законодательства со стороны эксплуатирующей организации.

Анна Васильева