Главные анонсы 25 ноября—1 декабря

25 ноября, понедельник
В Москве премьер-министр России Дмитрий Медведев и его финский коллега Антти Ринне обсудят сотрудничество и отношения России с ЕС.
В Москве Совет федерации рассмотрит закон о федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.
В Тбилиси планируется акция протеста оппозиции, требующей отставки грузинского правительства.
26 ноября, вторник
В Москве Мещанский суд рассмотрит по существу дело в отношении Владимира Емельянова, обвиняемого в нападении на росгвардейца во время акции 27 июля.
В Москве Басманный суд рассмотрит жалобу журналиста Ивана Голунова на бездействие следствия по делу о подбросе ему наркотиков.
В Москве футбольный клуб «Локомотив» сыграет против немецкого «Байера» в матче группового этапа Лиги чемпионов.
27 ноября, среда
В Москве пройдет аукцион по продаже контрольного пакета ПАО «Трансконтейнер».
В Великобритании пройдет V Российско-британский бизнес-форум, его основной темой станет цифровая инфраструктура и индустрия.
В Швеции суд примет решение по апелляции «Газпрома» на вердикт Стокгольмского арбитража в споре с «Нафтогазом» о транзите.
В Санкт-Петербурге ФК «Зенит» сыграет против французского «Лиона» в матче группового этапа Лиги чемпионов.
28 ноября, четверг
В Бишкеке лидеры стран ОДКБ, включая президента России Владимира Путина, обсудят вопросы региональной безопасности.
В Риме высшая судебная инстанция Италии рассмотрит апелляцию по делу арестованного по запросу США Александра Коршунова — топ-менеджера Объединенной двигателестроительной корпорации.
29 ноября, пятница
Стартует одна из самых крупных онлайн-распродаж в году — «Черная пятница».
В Москве на «ВТБ-Арене» состоится поединок между Александром Емельяненко и Михаилом Кокляевым.
В Москве начнет работу ГУМ-каток на Красной площади.
30 ноября, суббота
В Москве в Центре международной торговли пройдет VII Общероссийский гражданский форум.
В Кабардино-Балкарии состоится официальное открытие нового горнолыжного сезона на Эльбрусе.
1 декабря, воскресенье
В Брюсселе приступит к работе новый состав Еврокомиссии под руководством Урсулы фон дер Ляйен.
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