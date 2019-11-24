Главные анонсы 25 ноября—1 декабря

25 ноября, понедельник

В Москве премьер-министр России Дмитрий Медведев и его финский коллега Антти Ринне обсудят сотрудничество и отношения России с ЕС.

В Москве Совет федерации рассмотрит закон о федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

В Тбилиси планируется акция протеста оппозиции, требующей отставки грузинского правительства.

26 ноября, вторник

В Москве Мещанский суд рассмотрит по существу дело в отношении Владимира Емельянова, обвиняемого в нападении на росгвардейца во время акции 27 июля.

В Москве Басманный суд рассмотрит жалобу журналиста Ивана Голунова на бездействие следствия по делу о подбросе ему наркотиков.

В Москве футбольный клуб «Локомотив» сыграет против немецкого «Байера» в матче группового этапа Лиги чемпионов.

27 ноября, среда

В Москве пройдет аукцион по продаже контрольного пакета ПАО «Трансконтейнер».

В Великобритании пройдет V Российско-британский бизнес-форум, его основной темой станет цифровая инфраструктура и индустрия.

В Швеции суд примет решение по апелляции «Газпрома» на вердикт Стокгольмского арбитража в споре с «Нафтогазом» о транзите.

В Санкт-Петербурге ФК «Зенит» сыграет против французского «Лиона» в матче группового этапа Лиги чемпионов.

28 ноября, четверг

В Бишкеке лидеры стран ОДКБ, включая президента России Владимира Путина, обсудят вопросы региональной безопасности.

В Риме высшая судебная инстанция Италии рассмотрит апелляцию по делу арестованного по запросу США Александра Коршунова — топ-менеджера Объединенной двигателестроительной корпорации.

29 ноября, пятница

Стартует одна из самых крупных онлайн-распродаж в году — «Черная пятница».

В Москве на «ВТБ-Арене» состоится поединок между Александром Емельяненко и Михаилом Кокляевым.

В Москве начнет работу ГУМ-каток на Красной площади.

30 ноября, суббота

В Москве в Центре международной торговли пройдет VII Общероссийский гражданский форум.

В Кабардино-Балкарии состоится официальное открытие нового горнолыжного сезона на Эльбрусе.

1 декабря, воскресенье

В Брюсселе приступит к работе новый состав Еврокомиссии под руководством Урсулы фон дер Ляйен.