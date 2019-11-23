Глава РУСАДА о рекомендации лишить агентство статуса: так и должно было быть

Гендиректор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус не удивился решению комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA), рекомендовавшего исполкому организации признать РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу. Как считает господин Ганус, нужно дождаться окончательного вердикта исполкома WADA 9 декабря. Ожидается, что всемирная организация озвучит конкретные меры, которые нужно будет предпринять РУСАДА.

«Все, в соответствии с юридической логикой, так и должно было быть. РУСАДА лишено соответствия, так как выданное в сентябре 2018 года соответствие было обусловленным, для поддержания которого надо было выполнить два требования, формально они были выполнены, но качественно — нет»,— пояснил «Интерфаксу» глава РУСАДА.

По словам Юрия Гануса, у WADA нет претензий непосредственно к РУСАДА. Российское антидопинговое агентство является «одним из лучших», утверждает он. Выполнение поставленных организации условий не зависело от РУСАДА, добавил гендиректор агентства.

О том, что РУСАДА могут признать несоответствующим кодексу WADA , говорил и президент всемирной организации Крейг Риди. Ранее сразу несколько источников сообщили, что Россию подозревают в манипуляциях с базой данных Московской антидопинговой лаборатории. Официальное подтверждение подозрений WADA может привести к новой дисквалификации РУСАДА и повлиять на выступление российских спортсменов на Олимпиаде-2020 в Токио.

Подробности — в публикации “Ъ” «Президент WADA заглянул в российское будущее».

Почему гендиректор РУСАДА считает, что российский спорт «летит в пропасть», читайте в материале “Ъ”.