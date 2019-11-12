Глава WADA допустил, что РУСАДА признают несоответствующим кодексу всемирной организации

Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди в интервью французской радиостанции RFI сообщил, что эксперты WADA, вероятно, заявят о несоответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) кодексу организации. В сентябре WADA запустило процедуру лишения статуса в отношении РУСАДА. Решение было принято после изучения базы данных Московской антидопинговой лаборатории, в которой нашли «несоответствия». Окончательное решение по делу РУСАДА огласит исполком WADA в начале декабря.

Господин Риди рассказал, что WADA получило доступ к 24 терабайтам данных Московской лаборатории. Специалисты агентства изучили полученные сведения и обнаружили, что, «к сожалению, некоторые из них подверглись манипуляциям», что было «видно воочию».

«Мы ожидаем, что наши эксперты, завершающие изучение материалов и имеющихся у нас доказательств, уже скоро представят доклад. Тогда мы озвучим рекомендации (РУСАДА.— “Ъ”). Я догадываюсь, что это будет список рекомендуемых действий, после которого, вероятно, российским властям будет заявлено о несоответствии. У них будет 21 день на то, чтобы согласиться с нашим заключением»,— пояснил глава WADA.

Он добавил, что его «удивит», если РУСАДА согласится с выводами экспертов WADA. Если российское агентство выразит несогласие, то «дело может оказаться в Спортивном арбитражном суде», отметил Крейг Риди. «Мы не можем одновременно быть и судьей, и присяжными, и прокурором, но мы можем обратиться в суд, выступить в роли обвиняющей стороны и представлять доказательства. Надеюсь, что это может стать началом периода восстановления доверия»,— добавил он.

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Ранее сразу несколько источников сообщили, что Россию подозревают в манипуляциях с базой данных Московской антидопинговой лаборатории. Официальное подтверждение подозрений WADA может привести к новой дисквалификации РУСАДА и повлиять на выступление российских спортсменов на Олимпиаде-2020 в Токио. Глава WADA при этом убежден, что РУСАДА не вовлечено в махинации с допинг-пробами московской лаборатории.

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