23 ноября, суббота
Войти в профиль
Новости

Коротко

Новости

все новости

Комитет WADA рекомендует лишить РУСАДА статуса соответствия

Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендует исполкому организаци признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим антидопинговому кодексу, сообщается на сайте WADA. Исполком рассмотрит рекомендацию 9 декабря.

Рекомендация комитета основывается на отчетах WADA и независимых судебно-медицинских экспертов о ряде несоответствий в данных, полученных из Московской лаборатории в январе 2019 года. Оценка WADA включала рассмотрение ответов российских властей на список вопросов агентства. Комитет рассмотрел отчеты 17 ноября.

На прошлой неделе президент WADA Крейг Риди в интервью французской радиостанции RFI сообщил, что эксперты WADA, вероятно, заявят о несоответствии РУСАДА кодексу организации. До этого сразу несколько источников сообщили, что Россию подозревают в манипуляциях с базой данных Московской антидопинговой лаборатории. Официальное подтверждение подозрений WADA может привести к новой дисквалификации РУСАДА и повлиять на выступление российских спортсменов на Олимпиаде-2020 в Токио. Глава WADA при этом убежден, что РУСАДА не вовлечено в махинации с допинг-пробами московской лаборатории.

О том, почему гендиректор РУСАДА считает, что российский спорт «летит в пропасть», читайте в материале “Ъ”.

Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя