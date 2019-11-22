Лондонский суд засекретил данные об обыске в бывшей компании Дерипаски

Суд в Лондоне заблокировал доступ к информации о том, почему документы британской компании Terra Services (принадлежала Олегу Дерипаске до января 2018 года), которые были изъяты во время обыска, передали прокуратуре США, сообщил портал судебной информации Law360 со ссылкой на решение суда. Суд посчитал, что это может навредить отношениям Великобритании и США.

По мнению суда, британские власти не обязаны раскрывать текст обращения Минюста США, который попросил провести обыск в складских помещениях Terra Services. Самой компании также закрыли доступ к материалам, на основании которых был выдан ордер на обыск. «У меня нет сомнений, что раскрытие этой информации может нанести ущерб или помешать будущему сотрудничеству между Великобританией и США»,— объявил судья Стюарт Ирвин (цитата по Forbes, ознакомиться с оригиналом “Ъ” не удалось).

Напомним, в октябре агентство Bloomberg сообщило, что в декабре 2018 года в Terra Services, занимающейся недвижимостью, прошел обыск, в результате которого было изъято не менее 25 тыс. электронных документов из принадлежащего ей британского хранилища. Это произошло в рамках расследования, которое связано с отчетом экс-спецпрокурора США Роберта Мюллера о вмешательстве России в выборы 2016 года. Компания оспорила ордер на обыск.

Олег Дерипаска заявил, что обыск в британской компании Terra и публикации на эту тему — это «очередная бездарная попытка» втянуть его во «внутренние политические интриги США». По его словам, в «вашингтонские бюрократы» хотят найти его связь с Полом Манафортом, экс-главой предвыборного штаба президента США Дональда Трампа, но эти попытки безуспешны.

Напомним, компании Олега Дерипаски попали под американские санкции за «разнообразную злонамеренную деятельность РФ» в апреле 2018 года. С основных его активов, En+ и «Русал», сняли ограничительные меры после того, как предприниматель отказался от контроля над ними. Решение о санкциях в отношении другого актива бизнесмена, ГАЗа, должны были принять 23 октября 2018 года, однако этот срок несколько раз отодвигался, последний раз — до 31 марта 2020 года. Олег Дерипаска оспаривает санкции в суде.

Об иске Олега Дерипаски к Минфину США — в публикации “Ъ” «"Речь идет о простой справедливости"».