СМИ: в бывшей компании Дерипаски изъяли документы по запросу США

Прокуратура США запрашивает документы у компании, связанной с российским бизнесменом Олегом Дерипаской, в рамках расследования, о котором ранее не сообщалось. Расследование связано с отчетом экс-спецпрокурора США Роберта Мюллера о вмешательстве России в выборы 2016 года. Как пишет Bloomberg, сведения об этом содержатся в документах, поданных в Лондонский суд.

Речь идет об отмывании денег и уклонения от уплаты налогов. В документах фигурируют 18 компаний и физических лиц, включая Terra Services Ltd. Компания, занимающаяся недвижимостью, до января 2018 года принадлежала Олегу Дерипаске.

Terra Services оспаривает ордер на обыск, в результате которого в декабре 2018 года было изъято не менее 25 тыс. электронных документов из принадлежащего ей британского хранилища. Компания просит лондонского судью не допустить передачи документов американцам. Судья, который выдавал ордер на обыск указывал, что изъятые материалы могут быть иметь ценность для следствия «в ходе продолжающегося в США расследования ряда уголовных преступлений, совершенных двумя гражданами США, Полом Манафортом и Риком Гейтсом».

Согласно отчету Роберта Мюллера, господин Манафорт, возглавлявший предвыборный штаб президента США Дональда Трампа, предложил Олегу Дерипаске внутренние данные о ходе президентской компании, стремясь разрешить деловой спор с российским бизнесменом.

В 2018 году РБК сообщал, что совладельцами британской фирмы Terra Services, связаной с юридическими лицами, владеющими недвижимостью на территории Франции, стали Валентина Дерипаска и Павел Езубов — полные однофамильцы матери и двоюродного брата Олега Дерипаски.

Напомним, в апреле 2018 года принадлежащие господину Дерипаске «Русал», En+ и «Евросибэнерго» попали в черный список США. В январе 2019 года ограничения с компаний были сняты с условием, что российский бизнесмен откажется от контроля над предприятиями. Санкции в отношении Олега Дерипаски действуют до сих пор. Кроме того, Минфин США уже несколько раз переносил введение ограничений в отношении принадлежащей бизнесмену группы ГАЗ.

Подробнее о санкциях против активов господина Дерипаски — в материале “Ъ”.