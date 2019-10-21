Дерипаска прокомментировал обыск в своей бывшей компании по запросу США

Российский предприниматель Олег Дерипаска заявил, что обыск в британской компании Terra Services (принадлежала бизнесмену до января 2018 года) и публикации на эту тему — это «очередная бездарная попытка» втянуть его во «внутренние политические интриги США».

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что в декабре 2018 года в Terra Services, занимающейся недвижимостью, прошел обыск, в результате которого было изъято не менее 25 тыс. электронных документов из принадлежащего ей британского хранилища. Это произошло в рамках расследования, которое связано с отчетом экс-спецпрокурора США Роберта Мюллера о вмешательстве России в выборы 2016 года. Компания оспорила ордер на обыск.

«Вашингтонские бюрократы безуспешно пытаются обнаружить мою связь с Манафортом (Полом Манафортом, экс-главой предвыборного штаба президента США Дональда Трампа.—“Ъ”), с которым я не пересекался уже много лет, и о чем неоднократно говорил. С упорством, достойным лучшего применения, они ищут то, чего не существует»,— передал слова господина Дерипаски его представитель (цитата по ТАСС).

Напомним, в апреле 2018 года принадлежащие Олегу Дерипаске компании «Русал», En+ и «Евросибэнерго» попали в черный список США. В январе 2019 года ограничения с компаний были сняты с условием, что российский бизнесмен откажется от контроля над предприятиями. Санкции в отношении Олега Дерипаски действуют до сих пор. Кроме того, Минфин США уже несколько раз переносил введение ограничений в отношении принадлежащей бизнесмену группы ГАЗ.

Подробнее о санкциях против активов господина Дерипаски — в материале “Ъ”.