Сенаторы США потребовали не разрешать американским фирмам сотрудничать с Huawei

Группа из 15 сенаторов от Демократической и Республиканской партий США призвали Министерство торговли приостановить выдачу американским компаниям лицензий на сотрудничество с Huawei, сообщает Reuters. Китайская телекоммуникационная корпорация находится под санкциями США с мая 2019 года. 18 ноября Вашингтон на 90 дней продлил разрешение на работу национальных компаний с Huawei.

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Письмо американских сенаторов, направленное в Минторг, подписали, в частности, лидер демократического меньшинства в Сенате США Чак Шумер и сенатор-республиканец Том Коттон. Авторы письма требуют прекратить выдачу лицензий до тех пор, пока администрация США не предоставит Конгрессу отчет «с изложением конкретных критериев для определения того, представляет ли одобрение какой-либо лицензии угрозу национальной безопасности».

Тем временем, Минторг выдал корпорации Microsoft лицензию на продажу программного обеспечения Huawei, о чем заявил Bloomberg представитель американской компании. Запрос сенаторов в министерстве пока никак не прокомментировали.

Как сообщала The New York Times, президент США Дональд Трамп хочет использовать Huawei как рычаг давления на Китай в торговых переговорах. Американский Минюст считает, что Huawei и китайская ZTE представляют угрозу безопасности США.

О том, как американцы ищут альтернативу Huawei, читайте в публикации “Ъ”.