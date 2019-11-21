Госдума сняла ограничение на продление полномочий ректоров МГУ и СПбГУ

Госдума приняла в третьем чтении закон, позволяющий продлевать полномочия ректоров Московского государственного университета (МГУ) и Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) неограниченное количество раз. Предложение снять возрастные ограничения было добавлено в законопроект о совершенствовании практической подготовки обучающихся. Закон позволит действующему ректору МГУ Виктору Садовничему остаться на посту главы университета.

80-летний Виктор Садовничий стал ректором МГУ в 1992 году. Указом президента был переназначен в 2009 и 2014 годах. 60-летний Николай Кропачев возглавил СПбГУ в 2008 году.

Ранее президент России имел право дважды продлевать полномочия ректоров МГУ и СПбГУ при достижении ими 65 лет (предельного возраста, установленного для замещения этой должности). Принятая поправка убирает из федерального закона слово «дважды».

Поправки подготовили первые вице-спикеры Госдумы Александр Жуков («Единая Россия») и Иван Мельников (КПРФ), а также Владимир Жириновский (ЛДПР) и Вячеслав Никонов («Единая Россия»). Все авторы поправки — выпускники МГУ.

Напомним, в 2014 году Владимир Путин переназначил господина Садовничего ректором сроком на пять лет. Его полномочия истекают в декабре текущего года. Против переназначения Виктора Садовничего выступили некоторые студенты и выпускники МГУ, написав открытое письмо с требованием вернуть выборность руководства университета.

О новой поправке — в материале “Ъ” «Ректоры идут на пожизненное».

Подробнее читайте в публикации “Ъ” «Госдума одобрила законопроект о людях-СМИ».