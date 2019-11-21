Госдума приняла поправки к бюджету на 2019 год

Депутаты Госдумы приняли закон, уточняющий параметры федерального бюджета на 2019 год. Согласно поправкам, профицит федерального бюджета страны был понижен до 1,4% ВВП (1 трлн 480 млрд руб.) с 1,7% ВВП (1 трлн 881 млрд руб.). Кроме того, оценка объема ВВП уменьшилась до 108,4 трлн руб. со 109 трлн руб. Профицит бюджета к объему ВВП в 2019 году составит 1,36%.

Доходы бюджета составят 19,97 трлн руб., тогда как в изначальной версии доходы были установлены в размере 19 трлн 969 млрд руб. Был уменьшен и прогноз дополнительных нефтегазовых доходов — до 2,9 трлн руб. с 3,2 млрд руб. Однако ненефтегазовые доходы вырастут на 194 млрд руб. до 12 трлн 124 млрд руб. Ненефтегазовый дефицит составит 6,4 трлн руб. (5,9% ВВП).

Объем внутреннего госдолга снизился до 11,1 трлн руб., внешнего — увеличился до $65,3 млрд, или €57,8 млрд, с с $64,3 млрд, или €55,4 млрд.

Ранее сегодня Госдума приняла федеральный бюджет на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов. Согласно закону, доходы в следующем году составят 20,38 трлн руб. и каждый год будут увеличиваться примерно на 1 трлн руб.

Подробнее о трехлетнем бюджете — в материале “Ъ” «Три года сплошного профицита».