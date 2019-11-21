В Сочи для переселенцев из аварийного дома построят многоквартирную высотку

Для расселения аварийного дома по улице Видовой, 33 в центре Сочи планируется построить многоквартирный дом. Это продиктовано высокой стоимостью квадратного метра жилья на курорте, который варьируется в пределах 95-100 тыс. руб., которые администрация города вынуждена покупать для переселенцев из ветхих и аварийных домов. Выбранный по итогам по результатам торгов застройщик должен будет построить них новые квартиры по минимальной цене квадратного метра.

Как сообщили в мэрии Сочи, на покупку квартир для переселенцев региональной программой выделяется 52 тыс. руб. за кв. м. При этом квартира должна быть отремонтирована, оборудована сантехникой и кухонной плитой.

В 2018 году одна из строительных компаний курорта уже построила многоквартирный дом на улице Вишневой, куда переселили жителей бараков с улиц Гагарина, Инжирной, Воровского, Роз, Перелетной, Новороссийского шоссе и переулка Севастопольского. Всего в новые квартиры въехали более 300 человек. В мэрии уточняют, что в этом году также есть строительные организации, готовые участвовать в указанных проектах.

Уточняется, что дом по Видовой, 33 признан аварийным и подлежит сносу. Из 195-ти проживающих там семей осталось меньше 150-ти. Часть из них являются собственниками квартир, часть – проживают по договору социального найма. Все они должны в 2020 году либо переехать в новое жилье, либо получить компенсационную выплату. По состоянию на 1 ноября текущего года собственникам уже выплачено больше 41 млн руб.

Василий Хитрых