Американский сенатор не исключил остановки «Северного потока-2» с помощью санкций

У США есть около двух месяцев, чтобы использовать санкции или принять законопроект для остановки российского газопровода «Северный поток-2», заявил сенатор-республиканец Тед Круз. По его словам, администрация президента США может «по щелчку пальцев» остановить газопровод.

«Возможность успеть это сделать стремительно сокращается»,— заявил господин Круз во время слушаний по рассмотрению кандидатуры спецпредставителя США по КНДР Стивена Бигана на пост первого замгоссекретаря, видео с которых было опубликовано на его YouTube-канале.

Сенатор добавил, что на «Северном потоке-2» Россия может заработать миллиарды долларов, которые впоследствии «разожгут российскую агрессию». По его словам, Конгресс может принять законопроект о санкциях, или администрация президента США просто использует свои полномочия в рамках CAATSA (закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций»), чтобы решить этот вопрос.

Он добавил, что законопроект уже был утвержден в комитете Сената по иностранным делам, а также в Палате представителей. Сенатор заявил, что вместе с этим администрация президента США обсуждает вопрос использования санкций CAATSA против газопровода. По его мнению, введение санкций против участвующих в строительстве компаний поможет остановить газопровод, поскольку Россия не имеет технологий для прокладки труб газопровода по дну моря.

Накануне министр энергетики России Александр Новак допустил запуск газопровода до конца года.

Газопровод «Северный поток-2» мощностью 55 млрд кубометров газа в год проходит из России в Германию по дну Балтийского моря рядом с уже действующим «Северным потоком». Его протяженность — более 1,2 тыс. км.

Напомним, в конце октября «Газпром» преодолел последнее препятствие на пути завершения строительства «Северного потока-2»: Дания после двухлетнего обсуждения выдала разрешение на прокладку трубопровода. Она была последней страной, которая задерживала строительство. 13 ноября парламент Германии также принял закон, который фактически позволяет «Газпрому» обойти нормы газовой директивы ЕС и использовать газопровод «Северный поток-2» на полную мощность.

О снятии препятствий для «Северного потока-2» читайте в материале “Ъ” «Принцип датский».

Подробнее о решении проблем с газовой директивой — в публикации “Ъ” «Поток обратной силы не имеет».