Международный валютный фонд (МВФ) считает целесообразным дальнейшее снижение ключевой ставки Банком России в условиях сохранения инфляции ниже целевого показателя в течение следующего года, говорится в заявлении миссии МВФ по итогам визита в Россию.

«Значительное снижение ключевой ставки, реализованное Центральным банком России с июня 2019 года, стало адекватной реакцией на ослабление инфляционного давления. Поскольку инфляция, как ожидается, останется ниже целевого уровня в течение 2020 года, дальнейшее снижение процентных ставок будет целесообразным»,— сказано в заявлении.

Напомним, ЦБ РФ в 2019 году снижал ключевую ставку четыре раза: в июне, июле, сентябре и октябре. Сейчас ключевая ставка составляет 6,50%. 20 ноября председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что на заседании 13 декабря регулятор рассмотрит целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки.

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