ЦБ в третий раз за год снизил ключевую ставку

Банк России снизил ключевую ставку на 0,25 б. п.— с 7,25% до 7,00% годовых. Понижение ставки произошло третий раз за год.

Последний раз ЦБ устанавливал ключевую ставку на уровне 7% за несколько дней до присоединения Крыма к России — весной 2014 года.

Следующее заседание совета директоров состоится 25 октября.

Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина сообщила, что считает вероятным снижение ключевой ставки на одном из ближайших трех заседаний.

Напомним, последнее изменение ключевой ставки произошло 26 июля. Тогда Банк России снизил ключевую с 7,5% до 7,25% годовых.

Подробнее о снижении ключевой ставки читайте в публикации “Ъ” «ЦБ сделал это снова».

О планах ЦБ завершить цикл смягчения денежно-кредитной политики — в материале “Ъ” «Анонс стабильности».