Комитет Госдумы рекомендовал не отменять мораторий на смертную казнь

Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству сегодня, 20 ноября, рекомендовал депутатам отклонить проект постановления фракции КПРФ, в котором коммунисты предлагают президенту России Владимиру Путину рассмотреть вопрос по отмене моратория на смертную казнь. Проект постановления был подготовлен ими в конце октября.

Комитет отклонил инициативу КПРФ, основываясь на подписанном Россией протоколе №6 к европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Несмотря на то что протокол так и не прошел процедуру ратификации в РФ, «в соответствии со статьей 18 Венской конвенции о праве международных договоров 1969 года обязывает Российскую Федерацию воздерживаться от любых действий, которые лишили бы договор его объекта и цели». Парламентарии пришли к мнению, что отмена моратория на смертную казнь не имеет правового обоснования.

Россия подписала протокол к Конвенции о защите прав человека и основных свобод по отмене смертной казни в 1997 году. Последний смертный приговор в РФ вынесли в 1996 году. К этому наказанию приговорили Сергея Головкина, который убил 11 мальчиков в Москве.

Дискуссия о возвращении смертной казни развернулась в связи с убийством девятилетней девочки в Саратове в октябре. После трагедии Госдума опубликовала опрос по теме отмены моратория на официальной странице палаты в социальной сети «ВКонтакте». Большинство респондентов проголосовали за отмену. В Госдуме “Ъ” пояснили, что опрос не имел цели изучения общественного мнения для последующего рассмотрения вопроса об отмене моратория. 15 октября лидер «Справедливой России» Сергей Миронов анонсировал скорое внесение в Госдуму законопроекта, отменяющего мораторий на смертную казнь в отношении террористов и убийц детей. «Даже пожизненное заключение — это не то наказание, которое должны понести эти нелюди»,— заявил господин Миронов.

В свою очередь, председатель Совета федерации Валентина Матвиенко сказала, что в России не нужно возвращать смертную казнь. Такой же точки зрения придерживается и глава комитета Совета федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Против отмены моратория также выступили и в Совете по правам человека при президенте России.

Опрос «Левада-центра» о том, как россияне относятся к идее возвращения смертной казни,— в материале “Ъ”.

Никита Прокшин