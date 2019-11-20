Дитрих рассказал о стабилизации положения Utair

Ситуация в Utair стабилизировалась, задолженность большая, но авиакомпания может ее обслуживать, рассказал в интервью РБК министр транспорта России Евгений Дитрих. По его мнению, компании нужен инвестиционный взнос, инвестор и улучшение качества менеджмента.

«Нынешнее положение Utair непростое. Мы находимся с ними в постоянном контакте, в поиске способов, которые могли бы улучшить финансово-экономическое состояние авиакомпании… Каких-либо критических явлений или развития ситуации в негативной плоскости мы не видим, это нас радует»,— сказал господин Дитрих.

Utair — одна из крупнейших авиакомпаний России. В 2018 году она перевезла 7,9 млн человек. В 2015 году она получила кредит на общую сумму в 38,6 млрд руб. Несколько банков обратились в суд после невыплаты денег.

Также министр рассказал, в каком случае возможна приватизация «Победы». Во-первых, это комфортная рыночная конъюнктура, во-вторых, это уверенность в стабильном положении компании после приватизации. «Мы должны быть уверены, что структурные изменения, которые привнесет инвестор, не повредят положению и развитию компании»,— объяснил господин Дитрих.

Напомним, ФАС предлагает приватизировать «Победу». По версии ведомства, авиакомпания должна либо развивать только внутренние направления, либо выходить из состава «Аэрофлота» и конкурировать с группой.

О плане оздоровления Utair — в материале “Ъ” «Сбербанк вправляет Utair крылья».

О планах по продаже «Победы» — в публикации “Ъ”.