Моралес опасается гражданской войны в Боливии

Бывший президент Боливии Эво Моралес, подавший в отставку в начале месяца, опасается, что кризис в стране может привести к гражданской войне. В интервью агентству EFE он заявил, что стороны конфликта должны начать диалог, чтобы «положить конец насилию». Он также призвал власти Боливии «открыть двери» для сотрудничества с ООН, Евросоюзом или католической церковью.

«Пока мы были у власти, мы объединили город и деревню, восток и запад... А теперь появляются группы, разжигающие насилие, члены банд, наркоманы... они проникли даже в университеты и собираются в полувоенные группы»,— сказал господин Моралес (цитата по ТАСС).

Эво Моралес подал в отставку 10 ноября на фоне начавшихся в Боливии протестов. Вооруженные силы страны требовали ухода президента, чтобы обеспечить стабильность в стране. В ходе протестов погибло уже 23 человека, 715 пострадали. Обязанности временного руководителя Боливии возложила на себя вице-спикер Сената Жанин Аньес. Россия признала ее и. о. президента.

Об отставке Эво Моралеса читайте в материале “Ъ” «Нас обвиняют в диктатуре те, кто проигрывал нам на стольких выборах».