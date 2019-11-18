Минфин определил три принципа для финансирования проектов из ФНБ

Минфин России определил три принципа для отбора проектов, которые будут финансироваться средствами Фонда национального благосостояния (ФНБ). Ведомство хочет исключить принятие «индивидуальных решений», обеспечить прозрачность процесса и снизить зависимость от нефти, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Минфин планирует отдать предпочтения ликвидным проектам, чтобы была возможность быстро из них выйти. Средства ФНБ могут понадобиться на другие цели. Впоследствии предпочтения могут быть смещены в пользу доходности проектов. Кроме того, они должны будут соответствовать трем принципам финансирования и выполнять задачу по снижению зависимости от цен на нефть.

Разработать новый механизм инвестирования средств ФНБ ранее поручил премьер Дмитрий Медведев. Минфин заявил о планах в 2020 году изменить валютную структуру ФНБ со снижением доли доллара. Это связали с геополитическими рисками.

Подробнее о масштабах расходов ФНБ до 2022 года читайте в материале “Ъ” «Не больше триллиона».