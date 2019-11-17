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Трамп рассказал об отличных результатах своего медосмотра

Первый этап ежегодного медосмотра показал, что со здоровьем у президента США Дональда Трампа «все отлично». Об этом сообщил в Twitter сам глава Белого дома.

«Я прошел первый этап ежегодного медосмотра. Все очень хорошо (отлично!) Завершу обследование в следующем году»,— написал господин Трамп. Обследование проводилось в больнице имени Уолтера Рида в штате Мэриленд.

Ранее пресс-секретарь президента Стефани Гришэм сообщила, что Дональд Трамп решил пройти обследование раньше времени, так как следующий год будет у главы Белого дома очень напряженным.

Напомним, в 2020 году в США пройдут президентские выборы. Дональд Трамп планирует баллотироваться на второй срок. При этом в Вашингтоне уже прошли первые публичные слушания по импичменту Дональду Трампу.

О новой фазе процедуры импичмента — в материале “Ъ” «Трамп тронулся, господа присяжные заседатели».

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