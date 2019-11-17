Трамп без предупреждения прошел медицинское обследование

Президент США Дональд Трамп прошел ежегодное медицинского обследования в госпитале имени Уолтера Рида в штате Мэриленд, сообщает CNN со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм. Ранее американский президент проходил обследование согласно расписанию. На этот раз господин Трамп прибыл в медицинский центр без предупреждения.

«В преддверии очень напряженного 2020 года президент пользуется свободными выходными в Вашингтоне, чтобы пройти ежегодное обследование здоровья в Уолтер Рид»,— пояснила госпожа Гришэм. Она отметила, что президент США остается энергичным и не жалуется на здоровье. Прошлогодний экзамен показал, что у господина Трампа распространенная форма сердечно-сосудистых заболеваний и высокий уровень холестерина.

В 2020 году в США пройдут президентские выборы, в которых Дональд Трамп планирует принять участие. К тому же в его отношении проводится процедура импичмента. 13 ноября в Вашингтоне начались публичные слушания.

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