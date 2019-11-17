Управление ООН по правам человека опасается выхода ситуации в Боливии из-под контроля

Глава Управления ООН по правам человека Мишель Бачелет опасается, что ситуация в Боливии может выйти из-под контроля. В распространенном от ее имени заявлении говорится, что в ходе столкновений погибли 17 человек. По ее словам, полиция и военные применяют чрезмерную силу к протестующим.

«У нас есть информация, что по меньшей мере 17 человек погибли в ходе протестов, в том числе 14 только за последние шесть дней. В то время как первые смертельные случаи произошли в результате ожесточенных столкновений между самими демонстрантами, последние случаи, очевидно связаны с необоснованной или несоразмерной силе, которую применяют полицейские или военные»,— сказала госпожа Бачелет.

По ее мнению, эти факты могут привести к ухудшению ситуации в стране. Она призвала власти Боливии обеспечить соблюдение прав на жизнь тех, кто протестует против смены власти в стране.

10 ноября после протестов в Боливии президент страны Эво Моралес подал в отставку. Вооруженные силы Боливии требовали ухода президента, чтобы обеспечить стабильность в стране. После отставки президента Боливии Эво Моралеса обязанности временного руководителя возложила на себя вице-спикер сената Жанин Аньес. Россия признала ее и. о. президента Боливии.

Об отставке Эво Моралеса читайте в материале “Ъ” «"Нас обвиняют в диктатуре те, кто проигрывал нам на стольких выборах"».