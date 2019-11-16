Россияне Бойкова и Козловский выиграли этап Гран-при по фигурному катанию

Российские фигуристы Александра Бойкова—Дмитрий Козловский победили в соревнованиях спортивных пар на этапе Гран-при в Москве. Они получили 229,48 балла.
Россияне Евгения Тарасова—Владимир Морозов стали вторыми (216,77). Третье место заняли представители Германии Минерва Фабьен Хазе—Нолан Зеегерт (186,16).
Российская фигуристка Александра Трусова победила в одиночных соревнованиях. Россияне Виктория Синицина—Никита Кацалапов заняли первое место в соревнованиях танцевальных дуэтов. Российские фигуристы выиграли золото, бронзу и серебро в одиночном катании.
Соревнования проходят в ледовом дворце «Мегаспорт». Они завершатся 17 ноября.
Превью российского этапа Гран-при — в публикации “Ъ” «Фигуристы прикатили в Москву».
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