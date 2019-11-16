СМИ: в Испании закрыли дело против Фирташа

Суд в Барселоне прекратил уголовные дела в отношении 17 человек, подозреваемых в отмывании денег, полученных в результате незаконной деятельности. В их числе был украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ, сообщает газета El Espanol. Суд объяснил свое решение тем, что вина подозреваемых не была доказана. Прокуратура Испании уже обжаловала судебное решение, пишет агентство Europa Press.

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Последние несколько лет Дмитрий Фирташ проживает в Австрии под подпиской о невыезде. Против него возбудили дело в США: американские следователи убеждены, что олигарх давал взятки чиновникам в Индии для получения лицензий на добычу титаносодержащего сырья. В феврале 2017 года суд в Вене отказал в аресте господина Фирташа до его выдачи США. В декабре того же года суд приостановил экстрадицию бизнесмена. В июне 2019-го Верховный суд Австрии одобрил экстрадицию бизнесмена, австрийский Минюст это решение поддержал.

Подробности дела читайте в материале “Ъ” «Перед Дмитрием Фирташем замаячил Чикаго».