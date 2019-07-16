Минюст Австрии одобрил экстрадицию Фирташа в США

Глава Минюста Австрии, вице-канцлер Клеменс Яблонер согласовал выдачу украинского олигарха Дмитрия Фирташа США. Американские власти обвиняют бизнесмена в заговоре с целью подкупа чиновников в Индии. «Дальнейшая организация выдачи является сферой ответственности иной юрисдикции и входит в обязанности местного суда по уголовным делам Вены»,— говорится в заявлении министерства (цитата по «Интерфаксу»).

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Последние несколько лет Дмитрий Фирташ проживает в Австрии под подпиской о невыезде. Власти США убеждены, что миллиардер давал взятки чиновникам в Индии для получения лицензий на добычу титаносодержащего сырья. В феврале 2017 года суд в Вене отказал в аресте господина Фирташа до его выдачи США. В декабре того же года суд приостановил экстрадицию бизнесмена. В июне 2019-го Верховный суд Австрии одобрил выдачу господина Фирташа, итоговое решение должен был принять Минюст.

Подробности дела читайте в материале “Ъ” «Перед Дмитрием Фирташем замаячил Чикаго».