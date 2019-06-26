Перед Дмитрием Фирташем замаячил Чикаго

Чикаго уже готовится к приему украинского газового магната Дмитрия Фирташа, после того как Верховный суд Австрии подтвердил решение нижней инстанции о выдаче бизнесмена по запросу американской прокуратуры. Вероятнее всего, до суда его поместят в федеральную тюрьму в чикагском Даунтауне, представляющую собой 28-этажный небоскреб с треугольным фундаментом.
«Украинский олигарх с неоднозначной репутацией может быть отправлен в Чикаго»,— сообщила газета Chicago Tribune, напомнив, что это тот самый бизнесмен, который фигурировал в связке с начальником избирательного штаба президента Трампа Полом Манафортом, ранее осужденным на срок свыше семи лет за отсутствие регистрации как иностранного агента и отмывание денег, полученных на Украине.
Последние несколько лет господин Фирташ проживает в Австрии.
Некоторые американские эксперты ожидают «гостя из Вены» еще до 4 июля, вероятно, в виде подарка ко Дню независимости США.
Власти США подозревают господина Фирташа в сговоре с целью дачи взятки индийским чиновникам в размере $18,5 млн для закупки партии титана на сумму $500 млн. Защита украинского газового магната настаивает на том, что ее клиент не совершал никаких преступлений на территории США. Тем не менее под американскую юрисдикцию украинец, подозреваемый в попытке подкупа индийцев, подпал по той причине, что партия титана предназначалась для одного из производств компании Boeing, базирующегося в Чикаго.
Господин Фирташ отрицает свою вину. Он был арестован в марте 2014 года в Вене по запросу США, однако отпущен под подписку о невыезде. Вместе с ним по делу фигурирует бывший сотрудник венгерского представительства «Газпрома» Андреас Кнопп.
Решение Верховного суда Австрии было оглашено спустя два дня после того, как суд Северного округа штата Иллинойс отверг ходатайство обвиняемых в сговоре с целью подкупа индийских чиновников о прекращении уголовного преследования против них.
«В конечном счете уголовное преследование подсудимых Кноппа и Фирташа в Соединенных Штатах не является необоснованным... и не нарушает ни одного из их прав на надлежащий процесс, гарантированный Конституцией Соединенных Штатов»,— написала судья Ребекка Р. Полмейер в 39-страничном отказе на ходатайство истцов.
Чикагская прокуратура отрицает политический подтекст преследования господина Фирташа, утверждая, что уголовное дело против него было возбуждено еще в 2013 году до известных политических событий на Украине. Защита настаивает на невиновности клиента.
«Мы продолжаем оставаться в уверенности, что господин Фирташ, в официальном обвинении которого не фигурирует дача взятки и который никогда не посещал США и не вел здесь бизнес, не является виновным»,— говорится в обнародованном заявлении американской защиты украинского магната, разочарованной решением австрийского суда.
Адвокат Вебб в интервью телекомпании ABC7 заявил, что его подзащитный никогда не имел общего бизнеса с осужденным Манафортом и, наоборот, отказал американцу, когда тот хотел инвестировать в совместную недвижимость. При этом он выразил уверенность в том, что, если дело дойдет до суда присяжных, его клиент будет оправдан.
просмотров: 256850
просмотров: 145779
просмотров: 131221
просмотров: 117357
просмотров: 84161