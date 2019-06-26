Перед Дмитрием Фирташем замаячил Чикаго

Чикаго уже готовится к приему украинского газового магната Дмитрия Фирташа, после того как Верховный суд Австрии подтвердил решение нижней инстанции о выдаче бизнесмена по запросу американской прокуратуры. Вероятнее всего, до суда его поместят в федеральную тюрьму в чикагском Даунтауне, представляющую собой 28-этажный небоскреб с треугольным фундаментом.

«Украинский олигарх с неоднозначной репутацией может быть отправлен в Чикаго»,— сообщила газета Chicago Tribune, напомнив, что это тот самый бизнесмен, который фигурировал в связке с начальником избирательного штаба президента Трампа Полом Манафортом, ранее осужденным на срок свыше семи лет за отсутствие регистрации как иностранного агента и отмывание денег, полученных на Украине.

Последние несколько лет господин Фирташ проживает в Австрии.

Чикагский адвокат украинского бизнесмена Дэн Вебб полагает, что его клиент может быть экстрадирован уже в июле нынешнего года, хотя формально процедура экстрадиции нуждается в подписи министра юстиции Австрии.

Некоторые американские эксперты ожидают «гостя из Вены» еще до 4 июля, вероятно, в виде подарка ко Дню независимости США.

Власти США подозревают господина Фирташа в сговоре с целью дачи взятки индийским чиновникам в размере $18,5 млн для закупки партии титана на сумму $500 млн. Защита украинского газового магната настаивает на том, что ее клиент не совершал никаких преступлений на территории США. Тем не менее под американскую юрисдикцию украинец, подозреваемый в попытке подкупа индийцев, подпал по той причине, что партия титана предназначалась для одного из производств компании Boeing, базирующегося в Чикаго.

Господин Фирташ отрицает свою вину. Он был арестован в марте 2014 года в Вене по запросу США, однако отпущен под подписку о невыезде. Вместе с ним по делу фигурирует бывший сотрудник венгерского представительства «Газпрома» Андреас Кнопп.

По сообщениям американской прессы, украинский подозреваемый внес беспрецедентный для Австрии судебный залог на сумму $174 млн.

Решение Верховного суда Австрии было оглашено спустя два дня после того, как суд Северного округа штата Иллинойс отверг ходатайство обвиняемых в сговоре с целью подкупа индийских чиновников о прекращении уголовного преследования против них.

«В конечном счете уголовное преследование подсудимых Кноппа и Фирташа в Соединенных Штатах не является необоснованным... и не нарушает ни одного из их прав на надлежащий процесс, гарантированный Конституцией Соединенных Штатов»,— написала судья Ребекка Р. Полмейер в 39-страничном отказе на ходатайство истцов.

Чикагская прокуратура отрицает политический подтекст преследования господина Фирташа, утверждая, что уголовное дело против него было возбуждено еще в 2013 году до известных политических событий на Украине. Защита настаивает на невиновности клиента.

«Мы продолжаем оставаться в уверенности, что господин Фирташ, в официальном обвинении которого не фигурирует дача взятки и который никогда не посещал США и не вел здесь бизнес, не является виновным»,— говорится в обнародованном заявлении американской защиты украинского магната, разочарованной решением австрийского суда.

В обвинении американской прокуратуры фигурирует сговор с намерением дать взятку, а не дача взятки.

Адвокат Вебб в интервью телекомпании ABC7 заявил, что его подзащитный никогда не имел общего бизнеса с осужденным Манафортом и, наоборот, отказал американцу, когда тот хотел инвестировать в совместную недвижимость. При этом он выразил уверенность в том, что, если дело дойдет до суда присяжных, его клиент будет оправдан.

Лариса Саенко, Нью-Йорк