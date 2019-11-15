«Локомотив-Кубань» сделал первую отставку

В Единой лиге ВТБ произошла первая в нынешнем сезоне тренерская отставка. Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» объявил о расторжении контракта с Лукой Банки. Причиной стали неудовлетворительные результаты краснодарцев. Если в Единой лиге ВТБ «Локомотив» идет в первой четверке, то в Кубке Европы ситуация весьма сложная. Команда рискует не выйти во второй групповой этап. Временно исполняющим обязанности главного тренера будет Богдан Крайчич.

В пятницу в Единой лиге ВТБ случилась первая с начала сезона тренерская отставка. «Локомотив-Кубань» объявил о расторжении контракта главным тренером команды Лукой Банки. «Решение принято на основании результатов и качества игры, которые демонстрировала команда. Мы, безусловно, дали тренеру время разобраться и изменить ситуацию,— заявил президент "Локомотива" Андрей Ведищев.— Но Луке Банки не удалось найти лидеров и тактические решения, которые бы определили верные индивидуальные и командные действия в ключевые моменты матчей. Команда потеряла уверенность в своей игре, что и отразилось на результатах. Состав, который сегодня собран в "Локомотиве-Кубань", талантлив, амбициозен и способен на большее!»

Напомним, что итальянский специалист возглавил железнодорожников только летом этого года.

От тренера ждали, как выразился Андрей Ведищев «максимальных результатов как в Еврокубке, так и в Единой лиге ВТБ». Однако ожидания оправдались не в полной мере.

В Единой лиге ВТБ дела у железнодорожников идут совсем неплохо. Команда в пяти матчах победила трижды. Причем две победы были одержаны над непосредственными конкурентами за места в верхней части таблицы — УНИКСОМ и «Зенитом» (противостояние с петербуржцами вообще стало украшением чемпионата, поскольку «Локомотив» умудрился отыграть отставание в 18 очков). В результате во внутреннем первенстве «Локомотив» идет в первой четверке.

А вот в Кубке Европы, успешное выступление в котором может дать путевку в Евролигу (для этого надо выйти в финал), у «Локомотива» дела не идут.

После семи туров краснодарцы занимают в группе B только пятое место с показателем 2–5. Чтобы попасть в следующий групповой раунд, «Локомотиву» нужно занять как минимум четвертое место. То есть права на ошибку в оставшихся трех матчах у железнодорожников уже нет. Возможно именно смена тренера взбодрит команду перед важными матчами — в воскресенье «Локомотив» в рамках Единой лиги ВТБ принимает «Калев», а 20 ноября в Кубке Европы в гостях сыграет с «Лиможем». Готовить команду к этим матчам будет Богдан Карайчич, который входит в состав тренерского штаба клуба с сезона 2018/19.

«Богдан будет готовить команду на игру с «Калевом» и на матч с «Лиможем». Это сложно, потому что с турнирной точки зрения мы находимся в критической ситуации,— заявил вице-президент «Локомотива» Гинас Руткаускас.— Кадровое решение вынужденное, нам были необходимы меры, чтобы исправить ситуацию. Сейчас всей команде нужно встряхнуться, потому что каждый предстоящий матч решающий. Игрокам необходимо сплотиться и двигаться неуклонно вперед к намеченной цели».

Арнольд Кабанов