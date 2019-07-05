«Локо» ставит на Луку Банки

В пятницу новым главным тренером баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань» был назначен Лука Банки. Контракт с 53-летним итальянским специалистом заключен на один сезон. Он сменил на этом посту американца Боба Доневалда, который возглавлял краснодарскую команду во второй половине прошлого сезона и получил отставку месяц назад.

Один из сильнейших клубов Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» определился с новым главным тренером после того, как решил не продлевать сотрудничество с Бобом Доневалдом. В прошлом сезоне краснодарцы выступили неудачно как на внутренней, так и на международной арене. И в Единой лиге ВТБ, и в Кубке Европы они завершили борьбу в четвертьфинале play-off.

Причем руководство команды трижды меняло наставника: в ноябре был отправлен в отставку Саша Обрадович, а в марте та же участь постигла его ассистента и сменщика Владе Йовановича.

Доневалд также не смог задержаться на своем посту. «Боб — интересный человек и специалист, но ему, к сожалению, не удалось показать результат»,— констатировал президент «Локомотива» Андрей Ведищев. Железнодорожники вели переговоры с несколькими тренерами и в итоге остановили свой выбор на Банки. Впрочем, контракт с ним заключен только на один сезон.

Банки два года подряд выигрывал чемпионат Италии, но с разными клубами — «Сиеной» и «Миланом». С миланцами он дошел до четвертьфинала Евролиги-2013/14, заняв второе место на групповом этапе и второе на стадии топ-16. Тогда, кстати, в «Финал четырех» их не пустил победитель турнира «Маккаби» из Тель-Авива. В следующем сезоне «Милан» стал шестым в топ-16, не пробившись в play-off. Кроме того, Банки поучаствовал в Евролиге-2017/18 с немецким «Бамбергом», который он возглавил по ходу сезона после отставки Андреа Тринкьери. В прошлом сезоне итальянец работал с греческим АЕК и привел его к победе в Межконтинентальном кубке FIBA.

«Лука Банки — грамотный специалист с опытом побед,— прокомментировал его назначение на официальном сайте “Локомотива” Андрей Ведищев.— Он поработал в достаточно сильных европейских чемпионатах и Евролиге. Это гибкий тактик, который умеет находить общий язык с игроками. Мы рассчитываем, что сильные качества этого тренера помогут нам добиться максимальных результатов в Еврокубке и Единой лиге ВТБ, а игра команды станет быстрой и зрелищной. Кроме того, перед ним стоит задача интегрировать нашу перспективную молодежь в основной состав». Президент «Локомотива» также признался, что Банки фигурировал в шорт-листе на место главного тренера еще в 2016 году.

«Я очень рад тому, что стал тренером “Локо”, и сейчас нахожусь в предвкушении этого волнующего вызова,— заявил Лука Банки.— Благодарю президента клуба Андрея Ведищева за то, что я стал частью такой амбициозной системы, как “Локомотив-Кубань”. Мои цели — бережное отношение к традициям клуба и решение самых серьезных турнирных задач. Надеюсь, что своей игрой и результатами мы доставим удовольствие краснодарским болельщикам».

Александр Ильин