СМИ узнали, какие активы Дерипаски были заблокированы в США из-за санкций

Адвокаты российского бизнесмена Олега Дерипаски впервые в ходе судебного разбирательства перечислили его активы, которые находятся под санкциями, сообщает РБК. В распоряжении издания оказался документ, переданный господином Дерипаской в суд 5 ноября (он добивается снятия ограничений).

Один из активов, который упоминается адвокатами,— контролирующая доля в Basic Element Inc. Компания работала как представительский офис группы «Базовый элемент» в США. В тот момент, когда против Basic Element Inc. ввели санкции, у нее были банковские счета (в частности, в банке Wells Fargo) и право аренды на недвижимость. В результате счета компании заблокировали, а провайдер корпоративных регистрационных услуг прекратил с ней отношения. В результате этого на предприятии не осталось ни одного сотрудника, его работа оказалась парализована.

Еще один актив — американская Rusal America Corp., которая специализируется на продаже алюминия в США. Компания снимает офисы в здании в Нью-Йорке (арендные права на него принадлежали Basic Element Inc.). После введения санкций против компании UC Rusal закрыли счета Rusal America Corp. в банке JPMorgan Chase. Компания восстановила свою деятельность в начале 2019 года, после того как Олег Дерипаска уступил контроль над компанией, и санкции против Rusal отменили.

«Ответчики (Минфин США и его санкционное подразделение OFAC.—“Ъ”) хорошо осведомлены об обширных активах, которыми владел Дерипаска в США во время внесения его в санкционный список»,— отметил адвокат бизнесмена Эрик Феррари. На какую сумму были заморожены активы, не уточняется.

Напомним, компании Олега Дерипаски попали под американские санкции за «разнообразную злонамеренную деятельность РФ» в апреле 2018 года. С основных его активов, En+ и «Русал», сняли ограничительные меры после того, как предприниматель отказался от контроля над ними. Решение о санкциях в отношении другого актива бизнесмена, ГАЗа, должны были принять 23 октября 2018 года. Однако этот срок несколько раз отодвигался, последний раз — до 31 марта 2020 года.

Об иске Олега Дерипаски к Минфину США — в публикации “Ъ” «"Речь идет о простой справедливости"».

Ольга Никитина о затишье в решении санкционного вопроса — в материале “Ъ” «ГАЗ наматывает отсрочки».