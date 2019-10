ГАЗ наматывает отсрочки

Очередная отсрочка вступления в силу санкций в отношении группы ГАЗ Олега Дерипаски истекает чуть больше чем через неделю — 8 ноября. Это уже шестой перенос дедлайна, и публичный интерес к этой теме практически сошел на нет.

Пик внимания к ГАЗу пришелся на весну и лето. Тогда у многих участников отрасли и чиновников была некоторая эйфория после снятия санкций с «Русала» и En+ в конце января: существовало ожидание, что для ГАЗа вопрос решится также благоприятно. Масштабную кампанию #SaveGAZ весной запустил сам Олег Дерипаска, и российские чиновники активно поддерживали дискуссию о рисках масштабных увольнений сотрудников завода из-за санкций. Первый вице-премьер Антон Силуанов говорил, что концерн ведет переговоры с OFAC, а Олег Дерипаска подтверждал Reuters, что готов отказаться от контроля в ГАЗе, как это было сделано с En+. Летом к кампании подключились рабочие ГАЗа, они записывали рэп и выходили на пикеты к посольству США с лозунгами: «Санкции бьют по нам, а не по Путину».

Неизвестно, влияла ли эта активность на ход переговоров с OFAC, но на рынок — точно. Пока мои источники продолжали рассказывать, как представители ГАЗа жалуются на свое тяжелое положение в ходе совещаний в правительстве, в отрасли начали ходить слухи о возможности скорого разрешения санкционного вопроса. Так, некоторые мои собеседники сообщали о переговорах между грузовым подразделением давнего партнера ГАЗа Volkswagen и российским концерном. Именно эту продукцию ГАЗ был намерен развивать в рамках своего специнвестконтракта в случае снятия санкций. Косвенные признаки такой активности, по данным “Ъ”, действительно были.

Но теперь, в конце октября, в публичном поле ничто не указывает на скорое снятие санкций или активность в этом направлении. Так, 21 октября участвовавший в ежегодной встрече МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне Антон Силуанов сказал, что контактов по теме ГАЗа в ходе нее не было. Сам Олег Дерипаска в медийном пространстве сосредоточился на попытках оспорить введение санкций. Суд в Краснодарском крае уже удовлетворил его иск к издателям британских The Times и The Telegraph, а также американской The Nation в связи с публикациями, которые, по утверждению господина Дерипаски, стали причиной введения санкций против него.

Но если для снятия санкций не видно ясных предпосылок — этому препятствует и внутриполитическая ситуация в США,— то реальное их применение еще менее вероятно. Это было бы абсолютно нелогично в условиях последовательного предоставления отсрочек, свидетельствующих о наличии переговоров. Скорее всего, ГАЗу дадут еще какое-то время — возможно, даже слишком много. Так, некоторые мои источники делают ставку на снятие санкций «в конце второго срока Дональда Трампа», в конце 2024 года.