СМИ сообщили о возможной прослушке Москвой телефонного разговора Трампа об Украине

С большой долей вероятности иностранные спецслужбы, включая российские, прослушивали беседу американского президента Дональда Трампа с постпредом США при ЕС Гордоном Сондлендом, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники. Телефонный разговор состоялся на следующий день после беседы главы Белого дома и президента Украины Владимира Зеленского, ставшей причиной начала процедуры импичмента Дональду Трампу.

По информации источников телеканала, постпред США позвонил американскому президенту из ресторана Киева со своего личного телефона. Скорее всего, смартфон дипломата зашифрован не был.

«Если это правда, телефонный звонок дипломата Сондленда президенту Трампу — вопиющее нарушение традиционных методов контрразведки, о которых всех должностных лиц национальной безопасности, включая политических посланников, таких как Сондленд, неоднократно информировали»,— прокомментировал ситуацию бывший представитель ЦРУ.

По мнению экспертов, опрошенных CNN, есть лишь малая доля сомнения, что российские спецслужбы не перехватили этот разговор. «Москва, без сомнения, была довольна»,— заключает один из собеседников телеканала.

Напомним, одной из тем июльской беседы президентов США и Украины стало расследование деятельности на Украине сына бывшего вице-премьера и основного оппонента Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах Джо Байдена.

Телефонный разговор стал поводом к началу процедуры импичмента, первые публичные слушания по которому прошли 13 ноября.

О том, как прошли слушания по «украинскому делу»,— в материале “Ъ” «Трамп тронулся, господа присяжные заседатели».