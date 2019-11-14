Молдавский олигарх Плахотнюк заочно арестован в России по делу о контрабанде наркотиков

Молдавский олигарх Владимир Плахотнюк заочно арестован Тверским районным судом Москвы по делу о контрабанде наркотиков, сообщили ТАСС в суде. По версии следствия, олигарх организовал преступное сообщество, занимавшееся поставками гашиша из Марокко в страны ЕС через Россию. Ранее Тверской суд также заочно арестовал Владимира Плахотнюка по двум другим делам, фигурантом которых он является.

«Судья Алексей Криворучко принял решение арестовать на два месяца Владимира Плахотнюка с момента его задержания или экстрадиции в РФ. Он заочно обвиняется по ч. 4 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотиков организованной группой)»,— сообщили в суде.

Тверской суд еще в августе заочно арестовал молдавского олигарха по делу о контрабанде наркотиков, но решение было пересмотрено из-за ненадлежащей подготовкой — в материалах дела отсутствовали сведения об объявлении обвиняемого в международный розыск.

Напомним, в России Владимир Плахотнюк является фигурантом трех уголовных дел — о создании ОПС, занимавшегося поставками наркотиков, еще одного ОПС, которое вывело из страны более $1 млрд по так называемой молдавской схеме, а также об организации покушения на убийство кишиневского политика и бизнесмена Ренато Усатого. Сейчас Владимир Плахотнюк находится в международном розыске. Следствие полагает, что сейчас Владимир Плахотнюк находится в США.

В Молдавии выдан ордер на арест олигарха. Его счета и имущество арестованы на общую сумму более $3,1 млн.

О деле о поставках гашиша в Европу через Россию — в материале “Ъ” «Молдавскому олигарху удвоили заочный арест».