Молдавский суд выдал ордер на арест Плахотнюка

Молдавский суд выдал ордер на предварительный арест на 30 суток олигарха и бывшего лидера Демократической партии страны Владимира Плахотнюка, заявил NewsMaker глава Антикоррупционной прокуратуры Молдавии Виорел Морарь. 10 октября прокуратура потребовала выдать ордер, так как политик не явился на допрос.

Господин Морарь указал, что олигарха объявят в международный розыск, если его адвокаты не смогут опротестовать ордер на его арест в Апелляционной палате. По данным следствия, в 2013–2015 годах господин Плахотнюк создал схему для отмывания через сеть экономических агентов $18 млн и €3,5 млн, заявил накануне господин Морарь. Эти деньги были частью кредитов, выданных тремя проблемными банками — Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank.

Владимир Плахотнюк покинул Молдавию в июне 2019 года после обострения в стране политического кризиса, результатом которого стало отстранение Демократической партии Молдавии от власти.

В отношении господина Плахотнюка возбуждено несколько уголовных дел и в России. В 2017 году Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил его в международный розыск по делу о покушении на убийство Ренато Усатого. Также олигарх обвиняется в создании организованного преступного сообщества по выводу средств из России и наркоторговле.

Подробнее об обвинениях в адрес Плахотнюка — в материале “Ъ” «Гашиш ловили в море и возили тягачом».