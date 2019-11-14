Моралес готов вернуться в Боливию и не претендовать на власть

Объявивший об отставке президент Боливии Эво Моралес готов вернуться в страну и не претендовать на власть, рассказал он в интервью газете El Pais. Господин Моралес считает, что он продолжает оставаться президентом до тех пор, пока его отставку не примут.

Эво Моралес положительно ответил на вопрос, готов ли он вернуться в Боливию, но не быть у власти и не участвовать в выборах президента. Он утверждает, что решил уйти, чтобы прекратить насилие. «Я подал в отставку, а продолжается насилие»,— сказал Эво Моралес. По его мнению, нужно предотвратить жертвы в стране. Он возложил за это ответственность на полицию и на вооруженные силы.

Господин Моралес считает, что сейчас в стране нет власти, а контролируют все военные и полиция. Он продолжает считать себя президентом, потому что его отставку не приняли и не отклонили.

Эво Моралес подал в отставку 10 ноября на фоне протестов после выборов. Его ухода потребовали военные. После этого господин Моралес уехал в Мексику. Обязанности президента возложила на себя вице-спикер сената Жанин Аньес. Россия признала ее временным руководителем Боливии.

Подробнее об отставке господина Моралеса читайте в материале “Ъ” «Нас обвиняют в диктатуре те, кто проигрывал нам на стольких выборах».