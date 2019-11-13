ЦБ не считает криптовалюты угрозой финансовой стабильности

Рынок криптовалют пока не вызывает у Банка России беспокойства с точки зрения финансовой стабильности, заявил первый зампред ЦБ Сергей Швецов на конференции «Корпоративное управление в России—2019». Как считает господин Швецов, регулятору нужно следить за соблюдением прав инвесторов, вкладывающихся в криптовалюты, и постараться исключить мошенничества.

Представитель ЦБ пояснил, что в наши дни рынок капитала «расширяется, уходит за пределы классических бондов и акций». Он напомнил, что в России уже разрабатывается законопроект «О цифровых финансовых активах». «Пока рынок небольшой, он не вызывает в текущем моменте обеспокоенности с точки зрения глобальной финансовой стабильности, но он требует пристального внимания, потому что речь идет о доверии инвесторов»,— сказал господин Швецов (цитата по ТАСС).

Как пояснил первый зампред ЦБ, инвесторы в поиске альтернатив и стремлении получить больше дохода будут пробовать новые финансовые инструменты. В этой ситуации регуляторы ставят своей целью уберечь инвесторов от нарушения их прав, но при этом не должны запрещать «новые явления на рынке капитала», уверен Сергей Швецов.

«Бизнес-риск никто не отменял, но в значительной степени наши усилия будут направлены на устранение риска мошенничества в этой сфере при расширенной системе принятия этих рисков, в том числе физическими лицами, через ограничение их рисков через лимиты»,— добавил представитель ЦБ.

Ранее большинство участников дискуссии о доработке законопроекта «О цифровых финансовых активах» пришло к выводу, что выпуск в России криптовалют может быть легализован на закрытых блокчейновых платформах. По мнению экспертов, однако, такое предложение не решает вопрос с легализацией уже существующих криптовалют. В феврале Верховный суд РФ признал криптовалюту средством отмывания денег. По версии суда, цифровые деньги должны подпадать под статью о легализации преступных доходов.

Подробности — в публикации “Ъ” «Биткойн оказался слишком открытым».