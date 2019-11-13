Госдепартамент США вывозит семьи дипломатов из Боливии

Власти США распорядились вывезти государственных служащих, чьи функции не являются чрезвычайными, и членов семей дипломатов из Боливии, говорится в сообщении Госдепартамента США. Причиной такого решения называется продолжающаяся политическая нестабильность в стране.

Также внешнеполитическое ведомство присвоило Боливии четвертый уровень опасности и рекомендовало гражданам США не посещать страну.

Напомним, 10 ноября президент Эво Моралес ушел в отставку на фоне протестов в стране, которые начались после итогов президентских выборов, на которых он победил своего основного соперника Карлоса Месу. Ухода господина Моралеса потребовали вооруженные силы. Он прибыл в Мехико, где заявил, что решение Мексики дать ему политическое убежище «спасло ему жизнь». В результате беспорядков в Боливии погибли по меньшей мере семь человек, сообщил генпрокурор страны. Временным президентом Боливии объявила себя второй вице-спикер Палаты сенаторов Жанин Аньес.

МИД России с тревогой воспринял отставку Эво Моралеса. Ведомство призвало все политические силы страны к «здравомыслию и ответственности». Президент США Дональд Трамп назвал уход господина Моралеса важным событием для демократии, а также сигналом для «нелегитимных режимов» в Никарагуа и Венесуэле.

Об отставке Эво Моралеса читайте в материале “Ъ” «Нас обвиняют в диктатуре те, кто проигрывал нам на стольких выборах».