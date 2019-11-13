В Боливии в ходе беспорядков погибли семь человек

По меньшей мере семь человек погибли в результате беспорядков в Боливии, сообщает издание El Deber со ссылкой на генпрокурора Хуана Ланчипу. По его данным, два человека погибли в Ла-Пасе, двое в Санта-Крус и трое в Кочабамбе. Большинство из них погибли в результате стрельбы.

«Все эти случаи будут расследоваться до тех пор, пока не будет установлена правда и виновные не будут наказаны в соответствии с законом. Мы также призываем население восстановить спокойствие. Мы надеемся, что эти события в нашем обществе больше не повторятся»,— сказал генпрокурор.

Напомним, 10 ноября президент Эво Моралес ушел в отставку на фоне протестов в стране, которые начались после итогов президентских выборов, на которых он победил своего основного соперника Карлоса Месу. Ухода господина Моралеса потребовали вооруженные силы. Он прибыл в Мехико, где заявил, что решение Мексики дать ему политическое убежище «спасло ему жизнь». Временным президентом Боливии объявила себя второй вице-спикер Палаты сенаторов Жанин Аньес.

МИД России с тревогой воспринял отставку Эво Моралеса. Ведомство призвало все политические силы страны к «здравомыслию и ответственности». Президент США Дональд Трамп назвал уход господина Моралеса важным событием для демократии, а также сигналом для «нелегитимных режимов» в Никарагуа и Венесуэле.

Об отставке Эво Моралеса читайте в материале “Ъ” «Нас обвиняют в диктатуре те, кто проигрывал нам на стольких выборах».