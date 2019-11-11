Москалькова предложила дать журналистам процессуальный иммунитет

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предлагает ввести в российское законодательство понятие процессуального иммунитета для журналистов. Этот шаг, по ее мнению, поможет повысить безопасность работы сотрудников СМИ.

Уголовно-процессуальный иммунитет — наделение конкретных категорий граждан правом на особые условия возбуждения уголовных дел о деяниях, совершенных ими, привлечения их в качестве обвиняемых и применения к ним мер процессуального принуждения. Пределы такого иммунитета могут быть разными. Это, вчастности, может быть требованием получения согласия какого-то органа на возбуждение уголовного дела или совершение других уголовно-процессуальных действий.

«Журналисты сегодня остро нуждаются в защите со стороны государства и закона. <...> Данная мера смогла бы повысить гарантии безопасности сотрудников прессы и укрепить заложенное Конституцией РФ право на свободу мысли и слова»,— сказала госпожа Москалькова ТАСС. В качестве аргумента в пользу введения этого понятия в законодательство она привела случаи задержания журналистов во время выполнения ими профессиональных обязанностей.

Международные принципы защиты журналистов, по ее мнению, также нуждаются в системной перезагрузке. «Международным организациям следует провести мониторинг правонарушений журналистов за последние несколько лет и с учетом анализа полученных данных разработать новые механизмы защиты сотрудников СМИ при исполнении профессионального долга»,— заявила она.

Союз журналистов России (СЖР) поддержал инициативу Татьяны Москальковой. «Мы говорили о том, что необходимы дополнительные меры для журналистов, которые занимаются расследованиями. Они подвергаются не меньшей опасности, чем журналисты на войне»,— заявил ТАСС глава союза Владимир Соловьев.

В июне в Москве по подозрению в покушении на сбыт наркотиков был задержан журналист интернет-издания «Медуза» Иван Голунов. Дело получило широкий общественный резонанс, поскольку все представленные обвинением доказательства вины господина Голунова, включая фотографии «нарколаборатории» в его квартире, оказались ложными. В итоге дело против журналиста прекратил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев.

Со своих должностей были уволены несколько высокопоставленных сотрудников МВД, однако никто из причастных к задержанию наказания так и не понес — более того, непосредственные участники задержания журналиста потребовали восстановления на службе. 11 ноября стало известно, что все материалы дела, по которому обвиняли Ивана Голунова, засекречены.

О сегодняшнем заседании суда по жалобе журналиста, читайте в публикации “Ъ FM”.

Подробнее о деле Ивана Голунова — в подборке материалов “Ъ”.