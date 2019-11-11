Путин одобрил предложение дать право регионам распространять налог на самозанятых

Президент России Владимир Путин одобрил предложение по распространению налогового режима для самозанятых в регионах, которые сами захотят его внедрения со второго полугодия 2020 года. С такой инициативой на совещании членов правительства с главой государства выступил первый вице-премьер Антон Силуанов.

В рамках эксперимента в качестве самозанятых зарегистрировали 260 тыс. человек. По мнению вице-премьера, эксперимент можно признать удачным.

«Мы дали предпринимателям, которые в "тени", возможность работать легально, брать кредиты в банках, получать меры государственной поддержки, которые положены малым предпринимателям. Более 50% самозанятых, которые были зарегистрированы, это новые люди, которые не платили налоги»,— сказал господин Силуанов (цитата по ТАСС). По его словам, 18,7% самозанятых занимаются перевозкой пассажиров, 7% работают в сфере строительства, а 10% сдают имущество в аренду. Только 1% зарегистрированных относятся к тем, кто перешел в этот статус с постоянной работы.

Антон Силуанов считает, что регионам нужно дать право распространять этот налоговый режим у себя на территории. Владимир Путин на это ответил: «Договорились».

Подробнее о налоговом режиме для самозанятых — в материале “Ъ”.

О планах Минфина распространить режим на всю страну — в публикации “Ъ” «Заплати онлайн и спи спокойно».